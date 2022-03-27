Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ilk kez konserinde paylaştı! Mehmet Dinçerler’e bakın nasıl seslendi 'Sevgilim için...'
Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ilk kez konserinde paylaştı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Hadise, Türk adetlerine uygun şekilde tüm adımları gerçekleştirdi. Kız isteme töreniyle nişan yüzüğünü parmağına takan Hadise, o günle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlattı. Hayranları törenin ardından nişan fotoğraflarını sabırsızlıkla beklerken Hadise'nin tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattığı ortaya çıktı. Ancak Hadise son konserinde kural bozdu ve sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Sahnede Mehmet Dinçerler'e sevdiğim diye seslenip Dinçerler için şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. İşte Hadise'nin aşka geldiği o anlar...
27.03.2022 00:08 - Son Güncelleme: 27.03.2022 00:14
İş insanı Mehmet Dinçerler ocak ayında evlilik teklifi ettiği Hadise'yi geçen günlerde ailesinden istemeye gitti.
Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.
İLK KEZ PAYLAŞTI
Ancak Hadise son konserinde kural bozdu ve sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ilk kez paylaştı.
Hadise, fotoğrafları yayınlamadan önce konserde kendisini en önde izleyen müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" diyerek şarkısını seslendirdi.