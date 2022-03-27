Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını ilk kez konserinde paylaştı! Mehmet Dinçerler’e bakın nasıl seslendi ’Sevgilim için...’

Hadise, fotoğrafları yayınlamadan önce konserde kendisini en önde izleyen müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" diyerek şarkısını seslendirdi.