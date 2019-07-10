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Hadise sezonu açtı! Hadise'nin tatil pozu olay yarattı! İşte o kareler

Hadise yaz tatiline teknede başladı. Sezonu açan ünlü popçu Hadise, bikini fotoğrafıyla olay oldu. Hadise sadece sosyal medyada değil magazin programlarının da en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde makyajsız fotoğraf akımını başlatan Hadise, bu kez de bikinili fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Hadise formunu korumayı başarırken, güzelliğiyle de dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni toplayan Hadise, bikinili pozuyla magazin dünyasını salladı.

10.07.2019 21:40 - Son Güncelleme: 10.07.2019 22:28
Hadise sezonu açtı! Hadise'nin bikinili pozu yürekleri hoplattı

Hadise, yine bir makyajsız fotoğrafını yayınlayarak yaz sezonunu açtığını duyurdu.

Hadise sezonu açtı! Hadise'nin bikinili pozu yürekleri hoplattı

Teknede olduğu görülen güzel şarkıcı, "Yaz günü" notuyla bu fotoğrafı paylaştı...

Hadise sezonu açtı! Hadise'nin bikinili pozu yürekleri hoplattı

Hadise paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı yaz sezonunu açtı. Instagram hesabından teknede bikinili halini paylaşan Hadise'nin yaşı ise merak konusu oldu. İşte Hadise ve diğer ünlü isimlerin yaşları.

Hadise sezonu açtı! Hadise'nin bikinili pozu yürekleri hoplattı

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

Hadise sezonu açtı! Hadise'nin bikinili pozu yürekleri hoplattı

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 ARALIK 1947

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