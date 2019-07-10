Hadise sezonu açtı! Hadise'nin tatil pozu olay yarattı! İşte o kareler

Hadise yaz tatiline teknede başladı. Sezonu açan ünlü popçu Hadise, bikini fotoğrafıyla olay oldu. Hadise sadece sosyal medyada değil magazin programlarının da en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde makyajsız fotoğraf akımını başlatan Hadise, bu kez de bikinili fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Hadise formunu korumayı başarırken, güzelliğiyle de dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni toplayan Hadise, bikinili pozuyla magazin dünyasını salladı.

10.07.2019 21:40 - Son Güncelleme: 10.07.2019 22:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





