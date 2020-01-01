Hadise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Max Kruse'un teklifi ile şoke oldu: Eğer Hadise kabul ederse...
Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesi ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde çok konuşulan isimler arasında başı çekiyor. Geçtiğimiz günlerde göğüslerinden sonra kalçasına da estetik yaptırdığı iddia edilen 34 yaşındaki Hadise, Fenerbahçe forması giyen Max Kruse'un teklifi ile programda şoke oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse yarışmada Sway isimli şarkıyı seslendirdi. Alman futbolcu ile kendisine dönen jüri üyelerinden Hadise arasında yaşanan diyalog çok konuşuldu.
HADİSE HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ GERÇEKLER
Hadise'nin annesinin adı Gülnihal babasının adı ise Hasan'dır. Hadise, 2003 yılında Belçika'da yayınlanan İdool adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada çok büyük bir başarı elde edemese de, birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. Kısa süre sonra 2Brains şirketi Hadiseye teklifte bulundu ve hadise kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi. Hadise, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Flemenkçe ve Almanca olmak üzere 5 dil bilmektedir.
2008 yılında Hadise adlı albümünü yayınladı. Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan albümde yer alan Deli Oğlan adlı şarkı Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı. 2009 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Düm Tek Tek adlı şarkısı ile Türkiye'yi temsil eden Hadise 4. Olarak popülerliğini arttırdı.
Çocukluğunda çok büyük zorluklar çektiğini söyleyen 2011 yılında başlayan O Ses Türkiye'nin değişmeyen tek jürisi Hadise'dir. Hadise'nin vücudunda 10 dövme bulunuyor. Her bir dövmenin Hadise için çok büyük bir önemi var.Hadise'nin Derya, Murat ve Hülya adında 3 kardeşi var. Hadise henüz 11 yaşındayken annesi ve babası boşanma kararı almıştır. Hadise lise yıllarında geçimini sağlamak için mağazalarda çalıştı. Hadise'nin en sevdiği şarkıcı Beyonce'dir. Kariyeri boyunca ondan ilham aldı.