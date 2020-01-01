Hadise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Max Kruse'un teklifi ile şoke oldu: Eğer Hadise kabul ederse...

Çocukluğunda çok büyük zorluklar çektiğini söyleyen 2011 yılında başlayan O Ses Türkiye'nin değişmeyen tek jürisi Hadise'dir. Hadise'nin vücudunda 10 dövme bulunuyor. Her bir dövmenin Hadise için çok büyük bir önemi var.Hadise'nin Derya, Murat ve Hülya adında 3 kardeşi var. Hadise henüz 11 yaşındayken annesi ve babası boşanma kararı almıştır. Hadise lise yıllarında geçimini sağlamak için mağazalarda çalıştı. Hadise'nin en sevdiği şarkıcı Beyonce'dir. Kariyeri boyunca ondan ilham aldı.