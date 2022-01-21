Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok ’bebek’ açıklaması! Hadise hamile mi?

Seren Serengil bu sözden rahatsız oldu ve "Ben kıskanmam. Burada aşkı mı yüzüğü göstermeye çalışıyor. Ben görgüsüzlüğü hiç sevmiyorum. Bana basit geliyor. Ben bu fotoğrafta ele gidiyor gözüm. Romantizmi iyi bildiğim için bu bana sahte geliyor. Reklam olduğunu düşünüyorum bu yüzüğün..." diyerek tepki gösterdi.