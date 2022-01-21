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Haberler Magazin Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok 'bebek' açıklaması! Hadise hamile mi?

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok 'bebek' açıklaması! Hadise hamile mi?

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı aradığı aşkı Mehmet'te buldu. 'Dinçerler' soyadını almak için 'evet' diyen Hadise'nin yüzüğünün fiyatı ise çeneleri yordu! Seren Serengil ile Arto ise 36 yaşında aradığı mutluluğu bulan Hadise'nin evlilik haberiyle ilgili yaptığı yorumlarla gündeme bomba gibi düştü. "Burada aşkı mı yüzüğü göstermeye çalışıyor? Ben görgüsüzlüğü hiç sevmiyorum. Bana basit geliyor. Romantizmi iyi bildiğim için bu bana sahte geliyor. Reklam olduğunu düşünüyorum bu yüzüğün..." diyerek tepki gösteren Seren'in ardından Arto'dan şoke eden bir iddia geldi. Hadise hamile mi? İşte detaylar...

21.01.2022 17:25 - Son Güncelleme: 21.01.2022 17:49
Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok ’bebek’ açıklaması! Hadise hamile mi?

HADİSE HAMİLE Mİ?

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik kararı gündem oldu. Her fırsatta kameralara poz vererek mutluluklarını sergileyen Hadise ve Mehmet Dinçerler paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok ’bebek’ açıklaması! Hadise hamile mi?

Hadise'nin yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün Marisa Perry marka ve değerinin 3.133.280 TL olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrası Seren Serengil Hadise'nin yüzüğü reklam amaçlı mı taktığını sorguladı.

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok ’bebek’ açıklaması! Hadise hamile mi?

Seren Serengil açıklamasında "Eldivenli yüzüğü kim yayınladı. Büyük görgüsüzlük onlar paylaştıysa... Belki reklam karşılığında alınmıştır. Hani bu çocuk iflas etmişti? Hadise de sıvazlarken göstermeye çabalıyor" dedi. Arto ise Serengil'in bu sözlerine "Sen kıskanıyorsun galiba" diyerek yanıt verdi.

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok ’bebek’ açıklaması! Hadise hamile mi?

Seren Serengil bu sözden rahatsız oldu ve "Ben kıskanmam. Burada aşkı mı yüzüğü göstermeye çalışıyor. Ben görgüsüzlüğü hiç sevmiyorum. Bana basit geliyor. Ben bu fotoğrafta ele gidiyor gözüm. Romantizmi iyi bildiğim için bu bana sahte geliyor. Reklam olduğunu düşünüyorum bu yüzüğün..." diyerek tepki gösterdi.

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı attı yüzüğünün fiyatı çeneleri yordu! Şok ’bebek’ açıklaması! Hadise hamile mi?

"BİR BEBEK SÜRPRİZİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Seren Serengil Hadise'nin Ebru Gündeş-Rıza Zarraf ile ilgili bir kaostan çıktığı için böyle ani bir karar aldığını da iddia etti. Arto ise hızlıca bir bebek haberi alınabileceğini iddia etti. Arto "Bir bebek sürprizi olacağına inanıyorum" dedi.

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