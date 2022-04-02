Hadise kumsal pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşi Maldivler’de şov yaptı ortalık yıkıldı

Yerli ve yabancı birçok yıldız gibi sponsorluk anlaşmaları yapan ve Maldivler tatilini neredeyse bedavaya getiren Hadise, Maldivler'de kaldığı ve geceliği 50 bin TL olan otelini sosyal medyasından paylaşması karşılığında indirimi kapmıştı.

Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Maldivler'den paylaşım yapan şarkıcı, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.