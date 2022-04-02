Hadise kumsal pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşi Maldivler’de şov yaptı ortalık yıkıldı
Hadise kumsal pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren ünlü şarkıcı Hadise, aile arasında yapılan bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aşklarına son sürat devam eden ikili, son olarak Maldivler tatiliyle gündeme gelmişti. Yerli ve yabancı birçok yıldız gibi sponsorluk anlaşmaları yapan ve Maldivler tatilini neredeyse bedavaya getiren Hadise, kumsalda verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Hadise, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o pozları...
02.04.2022 23:03 - Son Güncelleme: 02.04.2022 23:36
Hadise, geçen haftalarda Dinçerler'den evlilik teklifi almış ve "evet" yanıtını vermişti. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti.
Yerli ve yabancı birçok yıldız gibi sponsorluk anlaşmaları yapan ve Maldivler tatilini neredeyse bedavaya getiren Hadise, Maldivler'de kaldığı ve geceliği 50 bin TL olan otelini sosyal medyasından paylaşması karşılığında indirimi kapmıştı.
Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Maldivler'den paylaşım yapan şarkıcı, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.