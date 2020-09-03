Hadise 'küçük bir yol' şarkı sözlerini Kaan Yıldırım'a mı yazdı? Set arkası çekilen aşk fotoğrafı...
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a şarkı mı yazdı? Önceki gün Instagram'dan 'küçük bir yol' notuyla paylaşımda bulunan Kaan Yıldırım'ın, sevgilisinin yeni şarkısının klip çekiminde olduğu fotoğraf dikkat çekti. Arkasından Hadise'nin Instagram'dan yaptığı paylaşım, sevenlerini heyecanlandırdı. İlişkilerinin evlilik yolunda olduğu iddia edilen ünlü çiftin 'küçük bir yol' paylaşımının, Hadise'nin yeni şarkısına ithafen olduğu öğrenildi. Hadise'nin yeni şarkısı olan 'küçük bir yol' şarkısı, sözleriyle dikkat çekti. Hadise'nin yeni şarkısını sevgilisi Kaan Yıldırım'a yazdığının apaçık ortada olduğu yönündeki yorumlar ise sosyal medyada yerini aldı. Gözlerinin aşktan başka bir şey görmediği iddia edilen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaş farkı merak konusu oldu.
Hekimoğlu adlı dizinin kadrosunda bulunan ve kısa bir süre önce setlere dönüş yapan Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisi Hadise'yle birlikte görüldüğü bir kare paylaştı. Hadise ile olan romantik pozunu "küçük bir yol " notuyla paylaşan Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'nin yeni şarkısına dair ilk paylaşımı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıdan da bir fotoğraf geldi.
HADİSE AŞKTA VE İŞTE KAZANIYOR
Oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşkı Mart ayında başlayan söylentilerle ortaya çıkmıştı. İkili uzun bir süre çıkan haberlere dair herhangi bir açıklama yapmamayı seçmişti. Aşk iddialarını yalanlamayan çift aşklarını da itiraf etmemişti. İlk aşk itirafı ise Kaan Yıldırım'ın Hadise pozuyla gelmişti. Normalleşme adımlarını fırsat bilen aşıklar gözlerden uzak romantik bir tekne tatili yapmıştı.
Tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Yıldırım ve Hadise İstanbul'a dönerek işlerinin başına geçti. Kaan Yıldırım, Hekimoğlu dizisi için sete başlarken; Hadise de yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' için klip çekimlerini hızlandırdı.
Hadise'nin yeni şarkısı için ilk tebrik ise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek Yıldırım'dan geldi.