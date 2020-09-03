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Hadise 'küçük bir yol' şarkı sözlerini Kaan Yıldırım'a mı yazdı? Set arkası çekilen aşk fotoğrafı...

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a şarkı mı yazdı? Önceki gün Instagram'dan 'küçük bir yol' notuyla paylaşımda bulunan Kaan Yıldırım'ın, sevgilisinin yeni şarkısının klip çekiminde olduğu fotoğraf dikkat çekti. Arkasından Hadise'nin Instagram'dan yaptığı paylaşım, sevenlerini heyecanlandırdı. İlişkilerinin evlilik yolunda olduğu iddia edilen ünlü çiftin 'küçük bir yol' paylaşımının, Hadise'nin yeni şarkısına ithafen olduğu öğrenildi. Hadise'nin yeni şarkısı olan 'küçük bir yol' şarkısı, sözleriyle dikkat çekti. Hadise'nin yeni şarkısını sevgilisi Kaan Yıldırım'a yazdığının apaçık ortada olduğu yönündeki yorumlar ise sosyal medyada yerini aldı. Gözlerinin aşktan başka bir şey görmediği iddia edilen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaş farkı merak konusu oldu.

03.09.2020 14:38 - Son Güncelleme: 03.09.2020 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





