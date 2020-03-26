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Hadise kuaförünü eve çağırdı, ödediği ücret dudak uçuklattı! 'Yalnızca saç bakımı bu kadarsa...'

Hadise, önceki gün sevgilisi Kaan Yıldırım'ın karantina paylaşımıyla gündem olmuştu. Bir süredir Hadise'nin evinde kalan Kaan Yıldırım, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı. Aşkını açık açık dile getirmeyen çiftten Hadise, her fırsatta imalı paylaşımlar yapsa da Kaan her zaman konuyu daha gizli tutan taraf oldu. Ancak yaptığı paylaşımda Hadise'nin evindeki koltuk detayı her şeyi ele verdi. Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmayarak virüsün yayılmasını engellemek adına katkıda bulunuyor. Uzun bir süredir Kaan Yıldırım ile ev karantinasında olan Hadise, kuaförünü eve çağırdı. Hadise'nin kuaförüne ödediği ücret ise dudak uçuklattı!

26.03.2020 12:03 - Son Güncelleme: 26.03.2020 12:16
Hadise kuaförünü eve çağırdı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı şüphesiz 2020'ye damga vuran aşklar arasında. Eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin ile ilişki yaşadığını saklamayışının aksine Kaan Yıldırım Hadise ile yaşadığı aşkı saklamayı tercih ediyordu. Ta ki Hadise'nin evinden paylaştığı fotoğraf ortaya çıkıncaya dek. Karantina günlerinde her şey bir bir ortaya çıkıyor. Hadise bu kez de kuaförünü eve çağırmasıyla gündem oldu. Karantina nedeniyle evinden çıkmayan Hadise'nin, kuaförüne ödediği ücret şoke etti!

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Hadise kuaförünü eve çağırdı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde geçiren Hadise, kuaförlerin kapanmasıyla kendisi için çözüm arayışına girdi. Şarkıcı, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü evine çağırdı.

Hadise kuaförünü eve çağırdı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

DUDAK UÇUKLATTI!

Hadise'nin kuaförü, artan talep nedeniyle evde hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin 1000 TL olduğunu söyledi. Açıkgöz, bu fiyata önce şaşırsa da yine evde saçlarına bakım yaptırdı.Öte yandan şarkıcı, saçlarını boyatmak için yıllardır Belçika'ya gidip geliyor.

Hadise kuaförünü eve çağırdı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Hadise - Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme!

Hadise kuaförünü eve çağırdı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkının ilk ortaya çıkmasını sağlayan olay sevimli dostumuz Benek'ti... Hadise'nin Benek ile paylaştığı bu fotoğrafla Kaan Yıldırım ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

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