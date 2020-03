Haberler Galeri Magazin Hadise kuaförünü eve çağırdı, ödediği ücret dudak uçuklattı! 'Yalnızca saç bakımı bu kadarsa...'

Hadise, önceki gün sevgilisi Kaan Yıldırım'ın karantina paylaşımıyla gündem olmuştu. Bir süredir Hadise'nin evinde kalan Kaan Yıldırım, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı. Aşkını açık açık dile getirmeyen çiftten Hadise, her fırsatta imalı paylaşımlar yapsa da Kaan her zaman konuyu daha gizli tutan taraf oldu. Ancak yaptığı paylaşımda Hadise'nin evindeki koltuk detayı her şeyi ele verdi. Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmayarak virüsün yayılmasını engellemek adına katkıda bulunuyor. Uzun bir süredir Kaan Yıldırım ile ev karantinasında olan Hadise, kuaförünü eve çağırdı. Hadise'nin kuaförüne ödediği ücret ise dudak uçuklattı!

26.03.2020 12:03 - Son Güncelleme: 26.03.2020 12:16