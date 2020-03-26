Hadise kuaförünü eve çağırdı, ödediği ücret dudak uçuklattı! 'Yalnızca saç bakımı bu kadarsa...'
Hadise, önceki gün sevgilisi Kaan Yıldırım'ın karantina paylaşımıyla gündem olmuştu. Bir süredir Hadise'nin evinde kalan Kaan Yıldırım, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı. Aşkını açık açık dile getirmeyen çiftten Hadise, her fırsatta imalı paylaşımlar yapsa da Kaan her zaman konuyu daha gizli tutan taraf oldu. Ancak yaptığı paylaşımda Hadise'nin evindeki koltuk detayı her şeyi ele verdi. Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmayarak virüsün yayılmasını engellemek adına katkıda bulunuyor. Uzun bir süredir Kaan Yıldırım ile ev karantinasında olan Hadise, kuaförünü eve çağırdı. Hadise'nin kuaförüne ödediği ücret ise dudak uçuklattı!
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı şüphesiz 2020'ye damga vuran aşklar arasında. Eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin ile ilişki yaşadığını saklamayışının aksine Kaan Yıldırım Hadise ile yaşadığı aşkı saklamayı tercih ediyordu. Ta ki Hadise'nin evinden paylaştığı fotoğraf ortaya çıkıncaya dek. Karantina günlerinde her şey bir bir ortaya çıkıyor. Hadise bu kez de kuaförünü eve çağırmasıyla gündem oldu. Karantina nedeniyle evinden çıkmayan Hadise'nin, kuaförüne ödediği ücret şoke etti!