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Hadise kostümlerinde hep aynı markayı seçiyor! İşte Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Hadise Instagram paylaşımları kadar kostümleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Yaşadığı aile sorunları nedeniyle stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayıran Hadise, çareyi tek bir markaya tutunmakta buldu. Beğendiği tek markayla risk almadan şık olmaya çalışan Hadise'nin kostümlerine verdiği ücret dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin ve diğer ünlü isimlerin kostüm ücretleri...

22.10.2019 09:46 - Son Güncelleme: 22.10.2019 09:46
Hadise kostümlerinde hep aynı markayı seçiyor! İşte Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Hadise kostümleriyle olay olmaya devam ediyor. Stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayıran Hadise, adeta Dior markasının reklam yüzü oldu. Son dönemlerde baştan aşağı Dior giyinen 33 yaşındaki Hadise'nin kostümlerine verdiği ücret herkesi şoke etti!

Hadise kostümlerinde hep aynı markayı seçiyor! İşte Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Geçtiğimiz hafta baştan aşağı markanın ürünleriyle giyinen popçu, bu kombini için 81 bin TL harcamıştı..

Hadise kostümlerinde hep aynı markayı seçiyor! İşte Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Önceki gün de baştan aşağıya Christian Dior imzalı kıyafetler giyen Hadise'nin mavi bluzu 800 dolar, eteği bin 850 dolar ve yine Dior imzalı küpeleri 480 dolardı. Bu kombini yaklaşık 18 bin TL tutan Hadise, "Seksi popçu, şov Dior!" dedirtti...

Hadise kostümlerinde hep aynı markayı seçiyor! İşte Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Son dönemde konserlerinde giydiği fazla cesur sahne kostümleriyle gündeme gelen Hadise'nin bu elbiselere ödediği ücretler dudak uçuklattı.

Hadise kostümlerinde hep aynı markayı seçiyor! İşte Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalışan Hadise 4 kostüm için toplamda 200 bin lira harcadı.

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