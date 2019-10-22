Hadise kostümlerinde hep aynı markayı seçiyor! İşte Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Hadise Instagram paylaşımları kadar kostümleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Yaşadığı aile sorunları nedeniyle stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayıran Hadise, çareyi tek bir markaya tutunmakta buldu. Beğendiği tek markayla risk almadan şık olmaya çalışan Hadise'nin kostümlerine verdiği ücret dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin ve diğer ünlü isimlerin kostüm ücretleri...

22.10.2019 09:46 - Son Güncelleme: 22.10.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





