Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla dikkat çekti kamera arkası görüntüleri çok konuşuldu
Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkı, Instagram hesabında yayınladığı videoyla yine çok konuşuldu. Sosyal medyada eski fotoğraf ve videoların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmeyen Hadise, kamera arkası görüntülerini 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Dans ettiği anları yayınlayan Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesi de dikkat çekti. İşte o anlar...
18.11.2021 18:51
- Son Güncelleme: 18.11.2021 18:58
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Kariyerinin ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı son videoyla yine gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, Instagram'da eski fotoğraf ve videoların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmedi ve kamera arkası görüntülerini 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcının paylaşımı, sosyal medyada yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. Dans ettiği anları yayınlayan Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesi de dikkat çekti.