Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla dikkat çekti kamera arkası görüntüleri çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Kariyerinin ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı son videoyla yine gündem oldu.