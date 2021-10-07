Hadise kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya alev aldı! Deri pantolonuyla adeta şov yaptı ‘Mehmet Dinçerler aşkı yaradı’ dedirtti
Hadise kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya alev aldı! Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, kırmız deri pantolonu ve üstüyle verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızlar içinde paylaşım yapan Hadise, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşım binlerce beğeni alırken, şarkıcının fit hali dikkat çekti. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları 'Mehmet Dinçerler aşkı yaradı' yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...
07.10.2021 20:49
- Son Güncelleme: 07.10.2021 20:49
Evlilik haberleri beklenirken sürpriz bir kararla Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandıran Hadise, geçen aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Kırmızlar içinde paylaşım yapan Hadise'nin pozları, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.