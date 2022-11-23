Hadise 'Kimsiniz Allah mısınız?' diye küplere binmişti! Seren Serengil Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la mesajlarını ifşaladı 'beni de kendini de bitirdin...'
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Zarrab ile Hadise'nin mesajlarını ifşalayacağını duyurmuştu. Nitekim beklenen oldu. İşte detaylar...
23.11.2022 10:51 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:51
Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti.
Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.
O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.
"YAZIŞMALARI OKUDUM"
Serengil, sonrasında ise Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını ve aralarındaki mesajlaşmaları gördüğünü iddia etmişti.