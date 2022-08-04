Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün o karelerini paylaştı yetmedi alevler havada uçuştu yer yerinden oynadı! Hadise: "Hey maşallah"

"Hayatınızın her anını değerlendirin! Hâlâ öğreniyorum ve kendimi geliştiriyorum! Benim tavsiyem: Hayat kısa, sadece eğlenin ve kimsenin ne diyeceğini düşünmeyin, sadece yapın ve söyleyin. Dışarıdaki tüm aslanların doğum günü kutlu olsun!"