Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün o karelerini paylaştı yetmedi alevler havada uçuştu yer yerinden oynadı! Hadise: "Hey maşallah"
Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün o karelerini paylaştı yer yerinden oynadı! Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise Instagram paylaşımları ile gündemden. Modacı kardeşi Derya Açıkgöz sosyal medyadan peş peşe iddialı pozlarını paylaştı. "Bence kadınlar yaşlarını benimsemeye başlamalı" diyerek süper minisiyle poz veren Derya Açıkgöz'ün pozlarını ablası Hadise de "Hey maşallah" notuyla paylaştı. İşte ksa sürede yorum yağmuruna tutulan o kareler...
04.08.2022 12:33 - Son Güncelleme: 04.08.2022 12:33
"HEY MAŞALLAH"
Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün o karelerini paylaştı yetmedi alevler havada uçuştu, yer yerinden oynadı!
Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulanan ve sessiz sedasız evlenen Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün iddialı pozlarını paylaştı. O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden olduktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise kadar kardeşi Derya Açıkgöz de ünlü bir isim...
Başarılı bir modacı olan Derya Açıkgöz hem göğüs hem bacak dekoltesi ile dikkat çekti. Derya Açıkgöz pozlarını şu notla paylaştı: