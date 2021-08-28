Hadise kamera arkasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ekip arkadaşının kucağına çıkıp verdiği poz olay oldu ‘Aman Mehmet görmesin’
Hadise kamera arkasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yaklaşık 1,5 senenin ardından sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise, izleyicilerine unutulmaz bir konser yaşatmak için harekete geçti. Ekibi ile bir araya gelen Hadise, kamera arkasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada da yayınlamayı ihmal etmedi. Provalarda çekilen fotoğrafları art arda Instagram sayfasında yayınlayan Hadise'nin ekip arkadaşının kucağına çıkıp verdiği poz dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin ekip arkadaşıyla verdiği poza 'Aman Mehmet görmesin' yorumunu yaptı. İşte o pozlar...
28.08.2021 18:30
- Son Güncelleme: 28.08.2021 18:55
Pandemi nedeniyle uzun bir süre sahnelerden uzak olan ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 1,5 senenin ardından konser hazırlıklarına başladı.
İzleyicilerine unutulmaz bir konser yaşatmak için harekete geçen Hadise, hazırlıklara başladı. Ekibi ile bir araya gelen Hadise, kamera arkasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada da yayınlamayı ihmal etmedi.
Hadise, paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Emek olmadan başarı olmaz. Emek olmadan ekip olunmaz. Ekip olmadan biz olunmaz. Tüm ekibime iyi ki varsınız demek istiyorum. Bizi biz yapan yine biziz!"