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Hadise Instagram hesabından meydan okudu: Kendine güvenen gelsin | Hadise Instagram paylaşımları

Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerin başında gelen Hadise yine Instagram hesabından olay bir paylaşımda bulundu. Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Kendine güvenen şöyle gelsin' notunu bıraktı. Ünlü sanatçı Hadise, yaptığı bu son Instagram paylaşımında iddialı duruşunu bir kez daha gösterdi. Hadise'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada çok kısa süre içinde büyük etkileşim aldı. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

02.07.2019 07:20 - Son Güncelleme: 02.07.2019 07:21
Hadise Instagram hesabından meydan okudu: Kendine gücenen gelsin | Hadise Instagram paylaşımları

Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerin başında gelen Hadise'den bomba bir paylaşım geldi. Hadise'nin, Instagram'dan yaptığı son paylaşım sosyal medyada olay oldu.

Hadise Instagram hesabından meydan okudu: Kendine gücenen gelsin | Hadise Instagram paylaşımları

İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Kendine güvenen şöyle gelsin' yazan Hadise, iddialı duruşunu bir kez daha gösterdi.

Hadise Instagram hesabından meydan okudu: Kendine gücenen gelsin | Hadise Instagram paylaşımları

İşte Hadise'nin diğer İnstagram paylaşımları...

Hadise Instagram hesabından meydan okudu: Kendine gücenen gelsin | Hadise Instagram paylaşımları
Hadise Instagram hesabından meydan okudu: Kendine gücenen gelsin | Hadise Instagram paylaşımları
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