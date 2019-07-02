Hadise Instagram hesabından meydan okudu: Kendine güvenen gelsin | Hadise Instagram paylaşımları

Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerin başında gelen Hadise yine Instagram hesabından olay bir paylaşımda bulundu. Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Kendine güvenen şöyle gelsin' notunu bıraktı. Ünlü sanatçı Hadise, yaptığı bu son Instagram paylaşımında iddialı duruşunu bir kez daha gösterdi. Hadise'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada çok kısa süre içinde büyük etkileşim aldı. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

02.07.2019 07:20 - Son Güncelleme: 02.07.2019 07:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





