Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

"ÇEKMEYİN! YOKSA İŞİMİZDEN OLACAĞIZ"

İkiliyi hastaneden çıkarken görüntüleyen basın mensupları, güvenlik görevlilerinin, "Rica ediyoruz çekmeyin, yoksa işimizden olacağız. Şikayet edeceklermiş, burada çekmeyin" demesi üzerine uzaklaştı.