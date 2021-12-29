Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in panik anı! Olaylı gecede önce hastaneyi birbirine kattılar ardından gazetecilerden kaçarken trafik kurallarını hiçe saydılar! Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran şarkıcı Hadise olaylı gece ile gündeme geldi. Ünlü ikili, önceki gün gittikleri hastane çıkışı görüntülendi. Hastane yönetimini birbirine kattıkları ileri sürülen ünlü çift, karşılarında kameraları görünce panik yaptı ve hızlıca evlerinin yolunu tuttu. Hadise ile Mehmet Dinçerler, basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden Hadise ile Mehmet Dinçerler, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı. İşte o anlar...
29.12.2021 15:33
- Son Güncelleme: 29.12.2021 15:51
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken trafik kurallarını hiçe saydılar!
Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki gün Ulus'ta bir hastane çıkışı görüntülendi.