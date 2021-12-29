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Haberler Magazin Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in panik anı! Olaylı gecede önce hastaneyi birbirine kattılar ardından gazetecilerden kaçarken trafik kurallarını hiçe saydılar! Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran şarkıcı Hadise olaylı gece ile gündeme geldi. Ünlü ikili, önceki gün gittikleri hastane çıkışı görüntülendi. Hastane yönetimini birbirine kattıkları ileri sürülen ünlü çift, karşılarında kameraları görünce panik yaptı ve hızlıca evlerinin yolunu tuttu. Hadise ile Mehmet Dinçerler, basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden Hadise ile Mehmet Dinçerler, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı. İşte o anlar...

29.12.2021 15:33 - Son Güncelleme: 29.12.2021 15:51
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken trafik kurallarını hiçe saydılar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki gün Ulus'ta bir hastane çıkışı görüntülendi.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

Hastane yönetimini birbirine kattıkları ileri sürülen ünlü çift, karşılarında kameraları da görünce panik yaptı.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

"ÇEKMEYİN! YOKSA İŞİMİZDEN OLACAĞIZ"
İkiliyi hastaneden çıkarken görüntüleyen basın mensupları, güvenlik görevlilerinin, "Rica ediyoruz çekmeyin, yoksa işimizden olacağız. Şikayet edeceklermiş, burada çekmeyin" demesi üzerine uzaklaştı.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi! Önce hastaneyi birbirine kattılar ardından basın mensuplarından kaçmaya çalışırken...

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİLER

Görüntü vermek istemeyen aşıklar, araçlarıyla evine giderken trafik kurallarını hiçe saydı.

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