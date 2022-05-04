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Haberler Magazin Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte 'Hadise hamile mi?' sorusunun yanıtı...

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte 'Hadise hamile mi?' sorusunun yanıtı...

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! Nisan ayının son gününde Çırağan Sarayı'nda yalnızca ailelerinin ve en yakınlarının yanında olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi. Konuklar görüntü verilmemesi için tek tek uyarıldı ancak Hadise'nin düğününe ait bomba kareler kardeşlerden geldi. Ardından Kıbrıs konserinde evlendiğini resmen açıklayan Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'e övgü dolu sözler yağdırdı. Gizli saklı yapılan nikah akıllara, "Hadise hamile mi?" sorusunu getirmişti, gerçek ortaya çıktı.

04.05.2022 11:10 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:10
Hadise ile Mehmet Dinçerler’in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte ’Hadise hamile mi?’ sorusunun yanıtı...

HADİSE HAMİLE Mİ?

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte 'Hadise hamile mi?' sorusunun yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile Mehmet Dinçerler’in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte ’Hadise hamile mi?’ sorusunun yanıtı...

Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte ’Hadise hamile mi?’ sorusunun yanıtı...

NİKAH NEDEN APAR TOPAR OLDU?

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğünü erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için düğünü erken tarihe almışlar.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte ’Hadise hamile mi?’ sorusunun yanıtı...

"BABAMIN EVİNDE PRENSESLER GİBİYDİM AMA..."

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan ufak bir törenle sessiz sedası dünya evine girmesi 'hamilelik' iddialarını da beraberinde getirmişti.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte ’Hadise hamile mi?’ sorusunun yanıtı...

Gizli nikahtan fotoğraflar merak ediliyordu ki Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

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