Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte 'Hadise hamile mi?' sorusunun yanıtı...
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! Nisan ayının son gününde Çırağan Sarayı'nda yalnızca ailelerinin ve en yakınlarının yanında olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi. Konuklar görüntü verilmemesi için tek tek uyarıldı ancak Hadise'nin düğününe ait bomba kareler kardeşlerden geldi. Ardından Kıbrıs konserinde evlendiğini resmen açıklayan Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'e övgü dolu sözler yağdırdı. Gizli saklı yapılan nikah akıllara, "Hadise hamile mi?" sorusunu getirmişti, gerçek ortaya çıktı.
04.05.2022 11:10 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:10
HADİSE HAMİLE Mİ?
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte 'Hadise hamile mi?' sorusunun yanıtı...
Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
NİKAH NEDEN APAR TOPAR OLDU?
Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğünü erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için düğünü erken tarihe almışlar.
Gizli nikahtan fotoğraflar merak ediliyordu ki Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.