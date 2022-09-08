Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...
Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi. Mehmet Dinçerler ile 5 ay önce evlenen Hadise'nin hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelirken birden şaşırtan gelişmeler yaşandı. Önce Hadise'nin konserde ağlaması ardından yüzüklerin çıkması derken boşanma iddiaları iyice ayyuka çıktı. Yaşanan her gelişme Hadise'nin boşanacağını işaret ederken, merak edilen bilgiler gelmeye başladı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in arasında neler yaşandığı ortaya çıktı. Ünlü çifti barıştırmak için aileler devreye girdi. İşte detaylar...
08.09.2022 10:20 - Son Güncelleme: 08.09.2022 10:20
HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?
Hadise'nin hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı, aileler devreye girdi meğer konu bebekmiş...
Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.
HADİSE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI
Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.
MEHMET DE ÇIKARDI
Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı.