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Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Şaşırtan hamle sonrası Kaan Yıldırım'dan 'küçük bir yol' paylaşımı...
Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Şaşırtan hamle sonrası Kaan Yıldırım'dan 'küçük bir yol' paylaşımı...
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı dolu dizgin devam ederken, Hadise'nin yeni bir ev arayışında olduğu öğrenildi. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile bir fotoğrafını 'Küçük bir yol' notuyla paylaştı. Bir arada yaşayabilmek adına kendilerine ev aradıkları konuşulurken Kaan Yıldırım ile Hadise'nin evlilik yolunda olduğu ileri sürülüyor.
02.09.2020 15:03
- Son Güncelleme: 02.09.2020 15:07
Hekimoğlu adlı dizinin kadrosunda bulunan ve kısa bir süre önce setlere dönüş yapan Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisi Hadise'yle birlikte görüldüğü bir kare paylaştı. Hadise ile olan romantik pozunu "küçük bir yol " notuyla paylaşan Kaan Yıldırım samimi görüntüsüyle dikkat çekti.
Kaan Yıldırım, Hadise ile olan siyah beyaz bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın altına "Küçük bir yol" notu düşen Kaan Yıldırım ve Hadise'nin bu fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Kaan Yıldırım'ın paylaşımının ardından 'Küçük bir yol' un nereden geldiği anlaşıldı. Hadise, yeni albüm kapağı olduğu düşünülen görseli Instagram hesabından paylaştı. Arka arkaya gelen bu paylaşım akıllara, 'Görüntü yönetmeni Kaan mı oldu?' sorusunu getirdi.
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la doludizgin bir ilişki yaşayan Hadise geçtiğimiz günlerde Kemer Country'de bahçeli ve havuzlu villa arayışına geçti. Bu olay Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği iddialarını da güçlendirdi.
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