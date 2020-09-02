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Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Şaşırtan hamle sonrası Kaan Yıldırım'dan 'küçük bir yol' paylaşımı...

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı dolu dizgin devam ederken, Hadise'nin yeni bir ev arayışında olduğu öğrenildi. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile bir fotoğrafını 'Küçük bir yol' notuyla paylaştı. Bir arada yaşayabilmek adına kendilerine ev aradıkları konuşulurken Kaan Yıldırım ile Hadise'nin evlilik yolunda olduğu ileri sürülüyor.

02.09.2020 15:03 - Son Güncelleme: 02.09.2020 15:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





