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Hadise ile Kaan Yıldırım bu kez fena açık verdi! 'El ele poz vermene gerek kalmadı Hadise'

Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarıyla ilgili konuşmasa da fotoğraflar her şeyi ele veriyor. Yıldırım'ın sevimli dostu Benek ile fotoğraf paylaşan Hadise, o günden sonra fotoğrafları kaldırmış, soruların sorulara da geçiştiren yanıtlar vermişti. Ancak ikili bu kez fena açık verdi. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vakaların görülmesi ile tedbir amaçlı evlerden çıkmayan vatandaşlar arasında elbette ünlü isimler de bulunuyor. Karantina günlerinde makyajsız fotoğraflar paylaşan Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım da eşlik etti. Canı sıkılan Kaan Yıldırım sonunda Hadise'nin evinden paylaşım yaptı ve o detayı takvim.com.tr fark etti.

23.03.2020 20:32 - Son Güncelleme: 23.03.2020 21:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





