Hadise ile Kaan Yıldırım bu kez fena açık verdi! 'El ele poz vermene gerek kalmadı Hadise'
Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarıyla ilgili konuşmasa da fotoğraflar her şeyi ele veriyor. Yıldırım'ın sevimli dostu Benek ile fotoğraf paylaşan Hadise, o günden sonra fotoğrafları kaldırmış, soruların sorulara da geçiştiren yanıtlar vermişti. Ancak ikili bu kez fena açık verdi. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vakaların görülmesi ile tedbir amaçlı evlerden çıkmayan vatandaşlar arasında elbette ünlü isimler de bulunuyor. Karantina günlerinde makyajsız fotoğraflar paylaşan Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım da eşlik etti. Canı sıkılan Kaan Yıldırım sonunda Hadise'nin evinden paylaşım yaptı ve o detayı takvim.com.tr fark etti.
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı şüphesiz 2020'ye damga vuran aşklar arasında. Eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin ile ilişki yaşadığını saklamayışının aksine Kaan Yıldırım Hadise ile yaşadığı aşkı saklamayı tercih ediyordu. Ta ki Hadise'nin evinden paylaştığı fotoğraf ortaya çıkıncaya dek. Bakalım karantina günlerinde ikiliden Hadise'nin de istediği gibi 'el ele' fotoğraf gelecek mi?
Son olarak sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi, patlayan flaşlarla şaşkına döndü. Keyfi kaçan ve yüzü düşen şarkıcı, "Bu saatte konuşmayacağım" dese de konu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'a gelince gülümsemeye başladı. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara "Özel hayatımı ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım" diye yanıtlamak istemedi.