Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in 764 bin liralık tatili! Önce gözlerden uzak tekne turuna çıktılar sonra Bodrum'da...
Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in 764 bin liralık tatili! Önce gözlerden uzak tekne turuna çıkana ardından Bodrum Göltürkbükü'nde 7 günlük lüks villa tutan çift bir kez daha gündemde.15 Mart'ta iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, Nisan ayının son günlerinde bombayı patlatmış ve sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikahı aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleşmiş hatta Eylül ayında da düğün yapılacağı ileri sürülmüştü. Aşklarını uluorta yaşamaktan kaçınan Hadise ile Mehmet ikilisine ait bugüne kadar birçok iddia ortaya atılmış hatta ani evliliğin nedeninin Hadise'nin hamileliği olduğu bile ileri sürülmüştü. Haklarındaki iddialara cevap vermekten kaçınmayan ünlü çift, çıktıkları tatil ile gündeme bomba gibi düştü.
27.07.2022 15:58 - Son Güncelleme: 27.07.2022 16:00
Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in 764 bin liralık tatili! Önce gözlerden uzak tekne turuna çıktılar sonra Bodrum'da lüks villa kiraladılar...
3 ay önce gizlice evlenen Mehmet Dinçerler ile Hadise tatile çıktı. İlk olarak Marmaris'te birkaç gün gözlerden uzaktan tekne turu yapan çift, soluğu Bodrum'da aldı. İkili, Göltürkübü'ndeki bir siteden 7 günlük villa kiraladı.
Çift, lüks villaları için kesenin ağzını açarak, 42 bin euro (764 bin 400 lira) ödedi. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, denizde habercilere yakalanmamak için tuttukları villalarında havuzda keyif yapıyor.