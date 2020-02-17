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Hadise ile Aslı Enver arasında neler oluyor? Aslı'nın restine Hadise kayıtsız kaldı!

Hadise ile Aslı Enver arasında sular durulmuyor. O Ses Türkiye jüri üyelerinden olan Hadise'nin adı bir başka jüri üyesi olan meslektaşı ve aynı zamanda Aslı Enver'in sevgilisi olan Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmış, Aslı Enver ise Hadise hakkında,"Çok iyi bir arkadaş" demişti. Sevgililer gününe saatler kala 200 kişiyi Instagram hesabından silen Aslı Enver, Hadise'yi de sildi. Peki sonra neler oldu? İşte Aslı Enver - Hadise arasında yaşananlar...

17.02.2020 10:20 - Son Güncelleme: 17.02.2020 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





