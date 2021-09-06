Hadise iddialara kulak tıkadı süper mini elbisesi ile şov yaptı! Cüretkar pozuyla tozu dumana kattı herkesi şaşkına çevirdi

Deniz Akkaya'dan bir skandal iddia daha geldi. Bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Akkaya, "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" diyerek herkesi şoke etti.