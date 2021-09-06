Hadise iddialara kulak tıkadı süper mini elbisesi ile şov yaptı! Cüretkar pozuyla tozu dumana kattı herkesi şaşkına çevirdi
Deniz Akkaya, geçen günlerde Hadise'nin Reza Zarrab'tan hamile kaldığı için ilişkilerinin bittiğini iddia ederek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandal bir iddiada daha bulunan Akkaya, "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" diyerek herkesi şoke etti. Akkaya'nın sözleri üzerine gözler Hadise'ye çevrilirken ünlü şarkıcıdan ilginç bir paylaşım geldi. İddialara kulak tıkayan Hadise, herkes açıklama beklerken süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
06.09.2021 20:12
- Son Güncelleme: 06.09.2021 20:12
Deniz Akkaya, geçen günlerde Hadise'nin Reza Zarrab'tan hamile kaldığı için ilişkilerinin bittiğini iddia ederek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hadise de Instagram hesabından Steve Harvey'nin "Bir aptal konuşurken onu dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptalı dinlemek önemlidir. Çünkü neyi yapmaman gerektiğini bilmek de ne yapman gerektiğini bilmek kadar önemlidir" konuşmasını paylaşarak iddialara yanıt vermişti.
Deniz Akkaya'dan bir skandal iddia daha geldi. Bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Akkaya, "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" diyerek herkesi şoke etti.