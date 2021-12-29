Hadise hem coştu hem coşturdu! Yırtmaçlı süper minisiyle öyle hareketler yaptı ki dans şovu sosyal medyayı yaktı geçti
Hadise hem coştu hem coşturdu! Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birliktelik sürdüren Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, şimdi ise iddialı dans şovuyla gündeme geldi. Işıl ışıl elbisesi ile kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yırtmaçlı süper minisiyle dans ettiği anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. 13,3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hadise, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin o paylaşımı...
29.12.2021 00:12
- Son Güncelleme: 29.12.2021 00:27
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise, Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, bir dönem 'istenmeyen gelin' haberleriyle gündeme gelmişti.
Söz konusu iddialara sevgilisiyle gülüp geçen Hadise, sosyal medya hesabında romantik paylaşımlar yaparak adeta dostu düşmanı çatlatmıştı.