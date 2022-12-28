Hadise - Hasan Can Kaya aşkında olay detay! Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu meğer hep gözümüzün önündelermiş: "Yok artık"
Hadise - Hasan Can Kaya aşkında olay detay! Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu, aşıklar meğer hep gözümüzün önündeymiş... 'Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi?' sorusu gündeme bomba gibi düştü. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Öyle ki ikili hakkında sosyal medyada 'Yok artık' yorumları da aldı başını gitti. Hasan Can Kaya 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. 3 ay önce boşanan Hadise ile Hasan Can Kaya aşkına dair detaylar ortalığı sallayacak cinsten.
HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ HASAN CAN KAYA MI?
Hadise - Hasan Can Kaya aşkında olay detay! Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu, aşıklar meğer hep gözümüzün önündeymiş!
İddiaya göre iş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor.
Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu iddia edildi. Kaya ise 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu öğrenildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.