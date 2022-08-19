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Haberler Magazin Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: "Küçük Dinçerler geliyor"

Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: "Küçük Dinçerler geliyor"

Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı sosyal medya, "Küçük Dinçerler geliyor" , "Çok mutlu bir haber" yorumlarıyla doldu taştı.15 Mart'ta iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, Nisan ayının son günlerinde bombayı patlatmış ve sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikahı aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleşmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler ikilisinden bomba bir haber geldi. Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi. Üstelik kaç aylık hamile olduğu bile biliniyormuş... İşte çok konuşulan iddianın detayları...

19.08.2022 17:20 - Son Güncelleme: 19.08.2022 17:32
Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: Küçük Dinçerler geliyor

HADİSE HAMİLE Mİ?

Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı sosyal medya, "Küçük Dinçerler geliyor" yorumlarıyla doldu taştı.

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Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: Küçük Dinçerler geliyor

Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen sade bir törenle dünyaevine giren çiçeği burnunda gelin, sosyal medyada attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: Küçük Dinçerler geliyor

İkinci bebeğine hamile olan arkadaşı Seda Bakan ile buluşan Hadise Instagram'dan peş peşe pozlar yayınlamıştı.

Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: Küçük Dinçerler geliyor

Son olarak hvuz başındaki kareleriyle yorum yağmuruna tutulan şarkıcının doğal hali çok beğenilmişti.

Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: Küçük Dinçerler geliyor

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren şarkıcı Hadise'ye 'aşk yaradı' yorumları yapılmıştı.

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