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Hadise göğüslerinden sonra kalçasına da silikon yaptırdı! Kim Kardashian'a özendi

Hadise, Kim Kardashian'ın kalçasına özenince bıçak altına yattı. Geçtiğimiz haftalarda göğüslerine silikon yaptırdığı iddia edilen Hadise'nin kalçasına da silikon yaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kalça operasyonunu iki hafta önce geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programında özel bir yastıkla oturduğu ve hareket etmediği söylendi. Hatta iki hafta önce yayınlanan MasterChef'te ailesinin sağlık sorunları nedeniyle yer almayan Hadise'nin programa bu yüzden katılamadığı konuşuldu. Kalçasını ve göğüsünü yaptıran Hadise'nin yaşı merak konusu oldu. Hadise kaç yaşında dersiniz? İşte ünlülerin yaşları...

26.12.2019 19:08 - Son Güncelleme: 26.12.2019 19:08
Hadise göğüslerinden sonra kalçasına da silikon yaptırdı! Kim Kardashian'a özendi

Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesi geçtiğimiz gün olay yaratmıştı. Ünlü şarkıcının göğüsüne silikon yaptırdığı iddia edilmiş ancak Hadise tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Bu kez bambaşka bir iddiayla gündeme gelen Hadise'nin Kim Kardashian'a özendiği ileri sürüldü.

Hadise göğüslerinden sonra kalçasına da silikon yaptırdı! Kim Kardashian'a özendi

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının bu kez de Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetik ameliyatı geçirdiği öne sürüldü.

Hadise göğüslerinden sonra kalçasına da silikon yaptırdı! Kim Kardashian'a özendi

KOLTUĞUNDA ÖZEL YASTIKLA OTURUYOR

İddiaya göre, kalça operasyonunu iki hafta önce geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programında özel bir yastıkla oturduğu ve hareket etmediği söylendi. Hatta iki hafta önce yayınlanan MasterChef'te ailesinin sağlık sorunları nedeniyle yer almayan Hadise'nin programa bu yüzden katılamadığı konuşuldu.

Hadise göğüslerinden sonra kalçasına da silikon yaptırdı! Kim Kardashian'a özendi

NURSELİ İDİZ'DEN ELEŞTİRİ

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin kalça operasyonuna 2. Sayfa'nın konuğu olan usta oyuncu Nurseli İdiz'den de yorum geldi. İdiz, "Bu benim kızım yaşında. Hakikaten delirmişler bu yaşta. Yani bu kadar kendinle oynamak, sırf görselliğe yaslanmak benim dünya görüşümde olmadığı için. Lüzumsuz ve sonrasında daha fazla yıpratıyor insanı" sözleriyle şarkıcıyı eleştirdi.

Hadise göğüslerinden sonra kalçasına da silikon yaptırdı! Kim Kardashian'a özendi

HADİSE

34 yaşında

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