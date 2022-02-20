Hadise gizli fotoğrafları ortaya çıkardı! 'Ana kraliçe'nin doğum gününü kutladığı karelerde dikkat çeken Mehmet Dinçerler detayı meğer...
Hadise gizli fotoğrafları ortaya çıkardı! Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün doğum gününü 'Ana kraliçe' notuyla kutlayan Hadise'nin Instagram fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz ay Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğününde müstakbel eşinin ailesi ile bir araya gelen Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz ile en özel anlarını paylaştı. Kısa sürede çok konuşulanlar listesine giren Hadise ve annesinin son karesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Meğer ana kraliçe, Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğününde kızı Hadise'yi yalnız bırakmamış...
20.02.2022 17:28 - Son Güncelleme: 20.02.2022 17:33
Hadise gizli fotoğrafları ortaya çıkardı! 'Ana kraliçe'nin doğum gününü kutladığı karelerde dikkat çeken Mehmet Dinçerler detayı...
Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den aldığı evlilik teklifi ile havalara uçan şarkıcı Hadise şu sıralar evlilik hazırlığında...
Annesi ile en özel anlarını sosyal medya hesabından 'Ana kraliçe' notuyla paylaşan Hadise'nin paylaştığı son fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
Gülnihal Açıkgöz'ün Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde olduğu bu kare ile ortaya çıktı.
İşte kısa sürede gündem olan Hadise ve ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...