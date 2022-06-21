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Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti: "Yakıyorsun"

Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti:, "Yakıyorsun" , "Harikasın" , "Evlilik yaradı" yorumları peş peşe sıralandı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gizli bir nikahla hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi. "Düm Tek Tek", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyleyen Hadise'nin kırmızılar içindeki hali göz doldurdu.

21.06.2022 14:36 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:36
Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti: Yakıyorsun

"YAKIYORSUN"

Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti.

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Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti: Yakıyorsun


Uluslararası Bursa Festivali'nde Hadise sahne aldı.

Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti: Yakıyorsun

Gecede sahne alan Hadise; "Düm Tek Tek", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.

Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti: Yakıyorsun

Evlenmeden önce verdiği konserlerde giydiği mini ve dekolteli elbisesleriyle konuşulan Hadise, tarz değiştirdi.

Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti: Yakıyorsun

Kırmızı bir takım giyen Hadise'nin, evlendikten sonra giyimine dikkat ettiği dikkatlerden kaçmadı.

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