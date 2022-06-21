Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti: "Yakıyorsun"
Hadise giyimini değiştirdi kırmızılar içinde tam bir afet! Göğüs dekoltesini bırakmayan Hadise sosyal medyayı yıktı geçti:, "Yakıyorsun" , "Harikasın" , "Evlilik yaradı" yorumları peş peşe sıralandı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gizli bir nikahla hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi. "Düm Tek Tek", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyleyen Hadise'nin kırmızılar içindeki hali göz doldurdu.
21.06.2022 14:36 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:36
Gecede sahne alan Hadise; "Düm Tek Tek", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.
Evlenmeden önce verdiği konserlerde giydiği mini ve dekolteli elbisesleriyle konuşulan Hadise, tarz değiştirdi.