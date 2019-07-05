Hadise dekolteli elbisesiyle Paris sokaklarında tozu dumana kattı!

Son zamanlarda sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Paris Haute Couture Moda Haftası için Paris'e gidince sosyal medya paylaşımları da Paris'ten oldu. Dünyanın en tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını sergilediği defilelere özel konuk olarak davet edilen Hadise, kıyafetiyle çok konuşuldu.