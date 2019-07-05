Hadise dekolteli elbisesiyle Paris sokaklarında tozu dumana kattı!
Hadise, son dönemlerde yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geride bıraktığımız yıl yaşadıkları aile krizini atlatmış gibi görünen Hadise,geçtiğimiz gün kardeşi Derya Açıkgöz ile Paris Haute Couture Moda Haftası'na katıldı. 33 yaşındaki Hadise, mavi dekolteli elbisesiyle Paris sokaklarında tozu dumana kattı. Paris'te defile izleyen ve televizyon kanallarına röportaj veren Hadise'nin keyfinin yerinde olduğu görülürken gözler ailenin diğer ferdi Hadise'nin ablası Hülya'yı aradı. Bu sırada Abla Hüllya Açıkgöz, annesinin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Ah o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de ilk gözağrım deyişine ölürüm annem" satırlarıyla paylaştı.
05.07.2019 10:15
- Son Güncelleme: 05.07.2019 10:17
Son zamanlarda sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Paris Haute Couture Moda Haftası için Paris'e gidince sosyal medya paylaşımları da Paris'ten oldu. Dünyanın en tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını sergilediği defilelere özel konuk olarak davet edilen Hadise, kıyafetiyle çok konuşuldu.
Valentino etkinliğine Türkiye'den davet edilen tek Türk olan Hadise, moda haftasında Gavin Rajah kıyafetlerini giydi. Hadise'nin mavi derin göğüs dekolteli elbisesi ise takipçilerinden tam not aldı. Paris'te bulunduğu süreçte sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Hadise'nin paylaşımları binlerce kişi tarafından kısa sürede beğenildi.
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