Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen haftalarda Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da görüntülenmişti. Aşk iddialarıyla gündeme gelen ikili konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Meksika tatiline çıkan Dinçerler'in burada çektiği bir videoda Hadise'nin sesi duyulmuştu.