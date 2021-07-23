Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu
Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Bodrum'da eğlenirken görüntülendiği Mehmet Dinçerler'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken ikilinin tatil için Meksika'ya gittiği iddia edilmişti. Tatilden paylaşım yapan ünlü şarkıcı, bikinisi ile kumsalda verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin iddialı paylaşımı sosyal medyaya damga vururken binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o pozları...
23.07.2021 22:12
- Son Güncelleme: 23.07.2021 22:12