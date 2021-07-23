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Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Bodrum'da eğlenirken görüntülendiği Mehmet Dinçerler'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken ikilinin tatil için Meksika'ya gittiği iddia edilmişti. Tatilden paylaşım yapan ünlü şarkıcı, bikinisi ile kumsalda verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin iddialı paylaşımı sosyal medyaya damga vururken binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o pozları...

23.07.2021 22:12 - Son Güncelleme: 23.07.2021 22:12
Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen haftalarda Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da görüntülenmişti. Aşk iddialarıyla gündeme gelen ikili konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Meksika tatiline çıkan Dinçerler'in burada çektiği bir videoda Hadise'nin sesi duyulmuştu.

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Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Videoda Hadise'nin sesinin çıktığını sonradan fark eden Dinçerler ise anında paylaşımını silmişti. Şimdilerde Mehmet Dinçerler ile Meksika'da tatil yaptığı konuşulan Hadise, burada verdiği iddialı bikinili pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı.

Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları, Hadise için "Harika", "Her kare ayrı güzel" yorumlarında bulundu.

Hadise bikinili kumsal pozlarını peş peşe yayınladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu herkes onu konuştu

Öte yandan Hadise'nin fit halleri dikkatlerden kaçmadı. Formda vücuduyla takipçilerinden tam not alan Hadise'nin boyu ve kilosu merak konusu oldu.