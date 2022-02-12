Hadise aşka geldi daha fazla bekleyemedi! Mehmet Dinçerler kayıtsız kalmadı dönüşü muhteşem oldu! İkili dostu düşmanı çatlattı
Hadise aşka geldi daha fazla bekleyemedi! Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, aşka geldi. Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabının çalındığını açıklayan ve kısa bir süre sonra ise sosyal medyaya geri dönen Dinçerler ise sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ünlü çiftin karşılıklı romantik sözleri ise dikkat çekti. İşte Hadise'nin romantik paylaşımı ve Mehmet Dinçerler'in yorumu...
12.02.2022 00:03
- Son Güncelleme: 12.02.2022 00:03
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
İlk olarak Mehmet Dinçerler'in borç batağında olduğu söylentileri ile haberlere çıkan çift sonrasında evlilik teklifiyle çok konuşulmuştu.
Yüzüğün fiyatı, Mehmet Dinçerler'in hesabının çalınması derken sık sık adlarından söz ettiren çift, şimdi ise Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu.
Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçeler ile fotoğrafını "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notuyla paylaştı.