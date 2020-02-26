Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanık Ahmet Arıman'ın Mevlüt Yüksel'e 'Sen geri zekalı mısın', 'Sen nasıl gazeteci olmuşsun', 'Seni gören de adam zanneder', 'Çok manyak gördüm ama senin gibisini ilk defa gördüm' diye mesajlar attığı belirtilmişti.