Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti
Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i olarak tanınan 64 yaşındaki Ahmet Arıman'ı, gazeteci Mevlüt Yüksel kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye vermişti. Gazeteciye, 'Sen geri zekalı mısın', 'Seni gören de adam zanneder' gibi sözler söylediği iddia edilen ve hapis istemiyle yargılanan oyuncu Ahmet Arıman hakkında karar çıktı. İşte son dakika Ahmet Arıman haberi...
Mahkeme, her ne kadar sanığın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılama yapılmışsa da müşteki Mevlüt Yüksel'in gece 01.00'den sonra yaptığı aramada, sanığın kendisine yapılan haksızlığa tepki olarak söz konusu sözleri söylediğinin anlaşıldığı belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanık Ahmet Arıman'ın Mevlüt Yüksel'e 'Sen geri zekalı mısın', 'Sen nasıl gazeteci olmuşsun', 'Seni gören de adam zanneder', 'Çok manyak gördüm ama senin gibisini ilk defa gördüm' diye mesajlar attığı belirtilmişti.