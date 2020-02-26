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Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i olarak tanınan 64 yaşındaki Ahmet Arıman'ı, gazeteci Mevlüt Yüksel kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye vermişti. Gazeteciye, 'Sen geri zekalı mısın', 'Seni gören de adam zanneder' gibi sözler söylediği iddia edilen ve hapis istemiyle yargılanan oyuncu Ahmet Arıman hakkında karar çıktı. İşte son dakika Ahmet Arıman haberi...

26.02.2020 12:28 - Son Güncelleme: 26.02.2020 12:28
Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Hayta İsmail karakteriyle tanınan Ahmet Arıman hakkında gazeteci Mevlüt Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Ahmet Arıman hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı.

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Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Ahmet Arıman, müşteki Mevlüt Yüksel ile avukatı hazır bulundu.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

Duruşmada söz alan sanık Ahmet Arıman, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve bulunla beraber beraatini talep ettiğini dile getirdi.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

Sanığın savunmasını tamamlanmasının ardından söz alan müşteki ile avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

Mahkeme, her ne kadar sanığın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılama yapılmışsa da müşteki Mevlüt Yüksel'in gece 01.00'den sonra yaptığı aramada, sanığın kendisine yapılan haksızlığa tepki olarak söz konusu sözleri söylediğinin anlaşıldığı belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanık Ahmet Arıman'ın Mevlüt Yüksel'e 'Sen geri zekalı mısın', 'Sen nasıl gazeteci olmuşsun', 'Seni gören de adam zanneder', 'Çok manyak gördüm ama senin gibisini ilk defa gördüm' diye mesajlar attığı belirtilmişti.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman hakkında karar! Gazeteci Mevlüt Yüksel’e hakaret ettiği iddia edilmişti

İddianamede, dosyanın uzlaşmaya gönderildiği fakat iki tarafında uzlaşmayı kabul etmediği belirtilirken, sanık Ahmet Arıman'ın 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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