Hababam Sınıfı'nın Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşırttı

Unutulmayan efsaneleşmiş Hababam sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam sınıfı filmlerinin üzerinden seneler geçti. Hababam sınıfı izleyenleri aradan seneler geçmesinin arkasından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise seneler sonra filmlerden hatırlamış olduğumuz hallerinden çok farklı. Hababam sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yaprak Özdemiroğlu, yer aldığı yapımlarla Türk sinemasının önemli isimleri içinde yer alıyor. Tiyatro ile başladığı profesyonel oyunculuk yaşamını Yeşilçam kariyeriyle sürdürdü.

06.08.2019 21:31 - Son Güncelleme: 06.08.2019 21:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





