Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşi de ünlü çıktı! tam 11 yıl aynı yastığa baş koydular
Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Filiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı filmde Badi Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen ise kısa sürede gündem oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aile hayatı merak edilen Şen'in, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz gibi dizilerde rol alan usta oyuncuyla 11 yıl aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şener Şen'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...
21.07.2022 16:38 - Son Güncelleme: 21.07.2022 16:38
Yönetmen ve yapımcı koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Arzu Film imzalı 1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Filiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı filmde Badi Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen ise kısa sürede gündem oldu.