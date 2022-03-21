Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu’nun babası bakın kim! İlk kez duyanlar inanamadı meğer usta sanatçının...
Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun babası bakın kim! Kadrosunda Ayşen Gruda, Adile Naşit, Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Gamze karakterini canlandıran Yaprak Özdemiroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, "Yaprak Özdemiroğlu kimdir?" sorusunun yanıtını aratmaya başladı. Yeşilçam yıldızı hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yaprak Özdemiroğlu'nun babası kimmiş...
21.03.2022 00:46 - Son Güncelleme: 21.03.2022 00:46
Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Gamze karakterini canlandıran Yaprak Özdemiroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, "Yaprak Özdemiroğlu kimdir?" sorusunun yanıtını aratmaya başladı.