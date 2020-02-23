Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait
İngiltere'de 2020 Miss Great Britain yarışmasında boy göstermesi beklenen Kensington güzeli çıplak fotoğraf şoku yaşadı. Britanya'nın en güzel kadınını seçmek için yapılan 'Miss Great Britain'in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu. Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu. Volvoka'ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi. Portia-Valis Volkova'nın fotoğrafları jüriye ulaşınca genç kadın diskalifiye edildi.
Eski İngiltere güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın başı siber zorbalıkla dertte. Geçtiğimiz eylül ayında "Kensington Güzeli" seçilen Portia-Valis Volkova, ülke çapında düzenlenen güzellik yarışmasına katılacaktı. Ancak genç kadının geçmişte çektirdiği çıplak fotoğrafları ve özel görüntülerini içeren videoları, yarışmanın jüri üyelerine gönderildi.
Sıkı kuralları bulunan yarışmanın jürisi, Portia-Valis Volkova'yı müsabakadan men etti. 26 yaşındaki güzellik kraliçesi, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraflar geçmişte verdiğim yanlış kararlar sonucunda çekildi" dedi. Verdikleri karar nedeniyle jüri üyelerini suçlayamayacağını söyleyen güzellik kraliçesi, "Kural kuraldır, yapacak bir şey yok. Ancak bu şekilde bir e-posta almaları alçakça" diye konuştu.