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Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait

İngiltere'de 2020 Miss Great Britain yarışmasında boy göstermesi beklenen Kensington güzeli çıplak fotoğraf şoku yaşadı. Britanya'nın en güzel kadınını seçmek için yapılan 'Miss Great Britain'in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu. Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu. Volvoka'ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi. Portia-Valis Volkova'nın fotoğrafları jüriye ulaşınca genç kadın diskalifiye edildi.

23.02.2020 17:16 - Son Güncelleme: 23.02.2020 17:16
Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait

Eski İngiltere güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın başı siber zorbalıkla dertte. Geçtiğimiz eylül ayında "Kensington Güzeli" seçilen Portia-Valis Volkova, ülke çapında düzenlenen güzellik yarışmasına katılacaktı. Ancak genç kadının geçmişte çektirdiği çıplak fotoğrafları ve özel görüntülerini içeren videoları, yarışmanın jüri üyelerine gönderildi.

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Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait

Sıkı kuralları bulunan yarışmanın jürisi, Portia-Valis Volkova'yı müsabakadan men etti. 26 yaşındaki güzellik kraliçesi, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraflar geçmişte verdiğim yanlış kararlar sonucunda çekildi" dedi. Verdikleri karar nedeniyle jüri üyelerini suçlayamayacağını söyleyen güzellik kraliçesi, "Kural kuraldır, yapacak bir şey yok. Ancak bu şekilde bir e-posta almaları alçakça" diye konuştu.

Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait

Bir süredir tehdit mesajları aldığını söyleyen Portia-Valis Volkova, yarışmanın organizatörlerine de gönderilmiş olan fotoğrafları 21 yaşındayken çektirdiğini anlattı.

Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait

Bir süredir tehdit mesajları aldığını söyleyen Portia-Valis Volkova, yarışmanın organizatörlerine de gönderilmiş olan fotoğrafları 21 yaşındayken çektirdiğini anlattı. "Görünüşe göre siber zorbalar kazandı" diyen Volkova, geçmişte çektirdiği fotoğraflardan kazandığı parayı bağışladığını ifade etti.

Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait

Volkova, röportajında "Geçmişte yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ancak bana yapılan şantajı iğrenç buluyorum." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

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