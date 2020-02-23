Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı! Kensington güzeli: O fotoğraflar benim geçmişime ait

Sıkı kuralları bulunan yarışmanın jürisi, Portia-Valis Volkova'yı müsabakadan men etti. 26 yaşındaki güzellik kraliçesi, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraflar geçmişte verdiğim yanlış kararlar sonucunda çekildi" dedi. Verdikleri karar nedeniyle jüri üyelerini suçlayamayacağını söyleyen güzellik kraliçesi, "Kural kuraldır, yapacak bir şey yok. Ancak bu şekilde bir e-posta almaları alçakça" diye konuştu.