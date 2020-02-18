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Güzelliğin sana yeter dedirtti! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali sosyal medyayı karıştırdı!

Güzelliğin sana yeter dedirtti! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali sosyal medyayı karıştırdı! Fahriye Evcen şüphesiz ki son dönemlerin en çok konuşulan ismi... Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı ve tüm önceliği oğlunu sağlıkla büyütmek oldu. Aldığı hamilelik kiloları ile dikkat çeken Fahriye Evcen, doğumdan sonra tam 12 kilo vererek kendisini eleştirenlere son haliyle yanıt vermiş oldu. 33 yaşındaki Evcen, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Fahriye Evcen'in makyajsız hali sosyal medyada çok konuşuldu.Fahriye Evcen doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulma sırrı ve son hali...

18.02.2020 19:12 - Son Güncelleme: 18.02.2020 19:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





