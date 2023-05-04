Güzel Günler'in Kıymet'i Filiz Akın'la çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Sadece boyu uzamış..." 51'lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü!

Binnur Kaya verdiği kilolarla birçok kişiye ilham olan ünlüler arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Psikiyatrist Manolya karakteriyle gönüllere kazınan usta oyuncu şimdi de Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterine can veriyor. Binnur Kaya geçtiğimiz günlerde çok sık kullanmadığı sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Filiz Akın'la aynı karede yer alan Kaya, hayranlarını duygulandırdı. İşte Binnur Kaya'nın o fotoğrafı...