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Haberler Magazin Güven Kıraç 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı aldatırken fena yakalandı! Kameraları görünce donakaldı işte olay ihanet görüntüleri

Güven Kıraç 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı aldatırken fena yakalandı! Kameraları görünce donakaldı işte olay ihanet görüntüleri

Güven Kıraç 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı aldatırken fena yakalandı! Kameraları görünce donakaldı, olay ihanet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. 2010 yılında Başak Kıraç'la nikah masasına oturan oyuncu, Asmalımescit'te genç bir kadınla el ele görüntülendi. Kameraları görünce kız arkadaşının elini bırakan Güven Kıraç'ın yanındaki arkadaşları ise görüntü alınmaması için tepki gösterdi. İşte gündeme bomba gibi düşen ihanet görüntüleri...

22.09.2022 10:42 - Son Güncelleme: 22.09.2022 10:50
Güven Kıraç eşi Başak Kıraç’ı aldatırken yakalandı kameraları görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evliliği sarsacak olay ihanet görüntüleri

Güven Kıraç eşi Başak Kıraç'ı aldatırken yakalandı kameraları, görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evlilikte olay ihanet görüntüleri...

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Güven Kıraç eşi Başak Kıraç’ı aldatırken yakalandı kameraları görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evliliği sarsacak olay ihanet görüntüleri

Oyuncu Güven Kıraç fena yakalandı. 2010 yılında Başak Kıraç'la nikah masasına oturan oyuncu, başka bir kadınla el ele görüntülendi.

Güven Kıraç eşi Başak Kıraç’ı aldatırken yakalandı kameraları görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evliliği sarsacak olay ihanet görüntüleri

Genç bir kadınla tüm akşamı Asmalımescit'te geçiren Güven Kıraç ve kız arkadaşı romantik anlar da yaşadı.

Güven Kıraç eşi Başak Kıraç’ı aldatırken yakalandı kameraları görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evliliği sarsacak olay ihanet görüntüleri

Oyuncu önce yanındaki arkadaşına eliyle mısır yedirdi ardından da mekanın içerisinde kız arkadaşını öptü.

Güven Kıraç eşi Başak Kıraç’ı aldatırken yakalandı kameraları görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evliliği sarsacak olay ihanet görüntüleri

KAMERALARI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

tv100'ün haberine göre, çıkışta el ele olan çift kameraları görünce gerildi. Ellerini bırakan ve ayrı ayrı yürümeye başlayan ikilinin arkadaşları ise muhabiri engellemeye çalıştı. Genç kadın ise yüzünü gizledi.

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