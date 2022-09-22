Güven Kıraç 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı aldatırken fena yakalandı! Kameraları görünce donakaldı işte olay ihanet görüntüleri
Güven Kıraç 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı aldatırken fena yakalandı! Kameraları görünce donakaldı, olay ihanet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. 2010 yılında Başak Kıraç'la nikah masasına oturan oyuncu, Asmalımescit'te genç bir kadınla el ele görüntülendi. Kameraları görünce kız arkadaşının elini bırakan Güven Kıraç'ın yanındaki arkadaşları ise görüntü alınmaması için tepki gösterdi. İşte gündeme bomba gibi düşen ihanet görüntüleri...
22.09.2022 10:42 - Son Güncelleme: 22.09.2022 10:50
Güven Kıraç eşi Başak Kıraç'ı aldatırken yakalandı kameraları, görünce donakaldı! İşte 12 yıllık evlilikte olay ihanet görüntüleri...
Oyuncu Güven Kıraç fena yakalandı. 2010 yılında Başak Kıraç'la nikah masasına oturan oyuncu, başka bir kadınla el ele görüntülendi.
Genç bir kadınla tüm akşamı Asmalımescit'te geçiren Güven Kıraç ve kız arkadaşı romantik anlar da yaşadı.