Güven Kıraç 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı aldatırken fena yakalandı! Kameraları görünce donakaldı işte olay ihanet görüntüleri

KAMERALARI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

tv100'ün haberine göre, çıkışta el ele olan çift kameraları görünce gerildi. Ellerini bırakan ve ayrı ayrı yürümeye başlayan ikilinin arkadaşları ise muhabiri engellemeye çalıştı. Genç kadın ise yüzünü gizledi.