Gupse Özay'ın son halini görenler gözlerini ovuşturup tekrar baktı! Eşi Barış Arduç'la kızlarını sır gibi saklıyorlardı
Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Jan Asya'nın yüzünü paylaşamayan ünlü çift kızlarıyla arada sırada, yüzünü gizleyerek paylaşımlarına devam ediyor. Gupse Özay'dan yeni paylaşım geldi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Özay'ın doğum kilolarından eser kalmadı.
01.12.2022 16:51 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:51
Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.