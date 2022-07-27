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Haberler Magazin Gupse Özay'ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç'un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi

Gupse Özay'ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç'un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi

Şimdilerde babalık heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç eşi Gupse Özay ile birlikte bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisiyle çok konuşuluyor. Sosyal medyada kardeşi Mert Arduç ile benzerliği ile gündeme gelen Barış Arduç'ın diğer kardeşi ile birbirlerine hiç benzememesi ise dikkat çekti. İşte 3 kardeşin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları...

27.07.2022 13:28 - Son Güncelleme: 27.07.2022 13:28
Gupse Özay’ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi

Önce Kiralık Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Barış Arduç ardından Netflix için Kulüp dizisinde başrol oynadı. Televizyon ekranlarındaysa Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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Gupse Özay’ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi

Ekranların aranan yüzü haline gelen ünlü oyuncu Deliha filminde Gupse Özay ile Temmuz 2020'de nikah masasına oturdu.

Gupse Özay’ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi

Ünlü çift yakında bebeklerini kucaklarına almayı bekliyor.

Gupse Özay’ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi

Baba olmaya hazırlanan Barış Arduç'un kardeşi Mert Arduç'u görenler şaştı kaldı.

Gupse Özay’ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi

Gubse Özay'ın biricik kaynı Mert Arduç abisine benzerliği ile sosyal medyayı salladı.

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