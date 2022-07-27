Gupse Özay'ın biricik kaynı sosyal medyayı salladı! Barış Arduç'un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı! Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi
Şimdilerde babalık heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç eşi Gupse Özay ile birlikte bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisiyle çok konuşuluyor. Sosyal medyada kardeşi Mert Arduç ile benzerliği ile gündeme gelen Barış Arduç'ın diğer kardeşi ile birbirlerine hiç benzememesi ise dikkat çekti. İşte 3 kardeşin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları...
27.07.2022 13:28 - Son Güncelleme: 27.07.2022 13:28
Önce Kiralık Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Barış Arduç ardından Netflix için Kulüp dizisinde başrol oynadı. Televizyon ekranlarındaysa Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Ekranların aranan yüzü haline gelen ünlü oyuncu Deliha filminde Gupse Özay ile Temmuz 2020'de nikah masasına oturdu.