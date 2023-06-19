Gupse Özay ile Barış Arduç kızlarına bakın gözlerden uzak büyüyor! 3 yıl önce evlenmişlerdi! Jan Asya 9 aylık oldu! ''Annesi yesin''
Gupse Özay ile Barış Arduç kızları gözlerden uzak büyüyor. 2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurmuştu. Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum." demişti. İşte şimdilerde 9 aylık olan Jan Asya'nın kameralara yansıyan görüntüleri...
3 yıl önce dünyaevine giren Gupse Özay ile Barış Arduç'ın kızları Jan Asya 9 aylık oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşayan çift uzun zamandır kızlarının fotoğrafını sosyal medyaya yüklemiyor. Hayranları Jan Asya'nın son halini bir hayli merak ederken sosyal medyada Gupse Özay'a ''Jan Asya'yı görmek istiyoruz'' , ''Kime benziyor sana mı Barış'a mı?'' şeklinde yorumlar yapılıyor. İşte Gupse Özay ile Barış Arduç kızları Jan Asya'nın kameralara yansıyan görüntüleri...
Gupse Özay ile Barış Arduç Deliha film setinde tanışmıştı. Çift 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Barış Arduç, daha önceki aylarda muhabirlerin sorularını yanıtlarken kızı Jan Asya ile ilgili de konuşmuştu. Yakışıklı oyuncu, "Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım" demişti.