Gupse Özay ile Barış Arduç kızlarına bakın gözlerden uzak büyüyor! 3 yıl önce evlenmişlerdi! Jan Asya 9 aylık oldu! ’’Annesi yesin’’

ALTINI HEP BEN DEĞİŞTİRİYORUM

"Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum."