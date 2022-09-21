Gülsim Ali İlhan'ın terk ettiği dizide kocasının 'Gitmediğini biliyorum' sözleri heyecan yarattı! Dilek geri dönüyor! Gönül Dağı'nın bahtı kara Dilek'iydi!

Taner'in yeni sevgilisi kim olacak derken yeni sezonda seyircinin karşısına Aylin karakteri çıktı. Geçtiğimiz bölümde Aylin'in Taner'e açılması ve Taner'in verdiği cevap akılları karıştırdı. Birçok izleyici acaba Dilek diziye yeniden mi dönecek diye merak etti.