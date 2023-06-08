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Haberler Magazin Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ''Kilo aldım'' demişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...

Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ''Kilo aldım'' demişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...

Gönül Dağı'nda rol aldığı Dilek karakteri ile yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan şimdilerde Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat veriyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olara kilo aldığından dert yandı, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" şeklinde konuştu. Ancak sosyal medya paylaşımında tığ gibi göründü. İşte son hali...

08.06.2023 19:12 - Son Güncelleme: 08.06.2023 20:03
Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...

28 yaşındaki ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan şimdilerde Al Sancak adlı dizide rol alıyor.

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Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.

Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...

Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir.

Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...

Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

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