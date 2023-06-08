Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! ''Kilo aldım'' demişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda kaldı! İşte son hali...
Gönül Dağı'nda rol aldığı Dilek karakteri ile yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan şimdilerde Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat veriyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olara kilo aldığından dert yandı, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" şeklinde konuştu. Ancak sosyal medya paylaşımında tığ gibi göründü. İşte son hali...
08.06.2023 19:12 - Son Güncelleme: 08.06.2023 20:03
18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.