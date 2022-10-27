Gülseren Budayıcıoğlu 'Yalı Çapkını gerçek' demişti! Fettan yenge İfakat’ın yaşadıkları zırıl zırıl ağlattı!
Star TV ekranlarında yayınalanan Yalı Çapkını dizisi 5. bölümüyle reyting rekorları kırdı. Beğeni ile izlenne dizide her karakterin farklı bir hikayesi var. Gülseren Budayıcıoğlu da, ''Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. '' demişti. Seyirciler merakla 6. bölümü beklerken Yalı Çapkını dizisindeki fettan yenge İfakat'ın hikayesi gündeme geldi. Meğer ne zorluklar çekmiş! Dizide ölen kocasının abisi Orhan'la birlikte olan İfakat, tepkileri üzerine çekse de perde arkasında yaşananlar, olayların iyice karanlık olduğunu gösterdi. İşte detaylar...
27.10.2022 08:42 - Son Güncelleme: 27.10.2022 08:42
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlandığı açıklanmıştı. Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' sözleriyle merakları gidermişti.
Fettan yenge İfakat'ın yaşadıkları zırıl zırıl ağlattı! Kocasının abisiyle bu yüzden birlikteymiş! Cuma akşamlarının yıldızı haline gelen Yalı Çapkını dizisinin her bölümü ayrı bir olay her bölümünde ayrı bir entrika var. Tüm karakterlerin gizli bir kutu olduğu dizide İfakat karakterinin geçmişte neler yaşadığı merak konusu oldu.