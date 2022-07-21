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Haberler Magazin Gülşen'in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı: "Hık demiş burnundan düşmüş"

Gülşen'in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı: "Hık demiş burnundan düşmüş"

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı. Gülşen'in 'ikizi olsa bu kadar olur' dedirten şarkıcı yeğeni Ezra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Saçlarını sarıya boyatan Ezra'nın son halini görenler "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumunu yaptı.

21.07.2022 16:31 - Son Güncelleme: 21.07.2022 16:31
Gülşen’in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı: Hık demiş burnundan düşmüş

"HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"

Gülşen'in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen’in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı: Hık demiş burnundan düşmüş

Şarkıları, dansları ve sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in ablasının kızı Ezra da teyzesinin izinden gidiyor. Bir dönem Edis'in vokalistliğini yapan ve 2019 yılında kendi şarkısını çıkaran Ezra, değişimiyle gündem oldu.

Gülşen’in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı: Hık demiş burnundan düşmüş

GÜLŞEN'İN İKİZİ GİBİ

Koyu renkteki saçlarını sarıya boyatan ve yüzüne küçük dokunuşlar yaptıran Ezra, son haliyle teyzesi Gülşen'e benzetildi. Hem sahne alan hem de yeni şarkı hazırlıkları yapan Ezra'nın sosyal medya paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.

Gülşen’in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı: Hık demiş burnundan düşmüş

Ezra, geçtiğimiz günlerde teyzesi Gülşen'le Lolipop şarkısını söylerken video yayınlamış ve ikilinin benzerliğini görenler ayırt etmekte güçlük çekmişti.

Gülşen’in yeğeni Ezra ağızları açık bıraktı görenler dönüp bir daha baktı üstelik o da ünlü bir şarkıcı: Hık demiş burnundan düşmüş

İşte Ezra'nın değişimi ve Gülşen'e olan benzerliği...

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