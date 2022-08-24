Gülşen yine sınır tanımadı! Sosyal medya fena çalkalandı! Sahne kostümüyle bakın neye benzetildi “Hiç giymese daha iyiydi”
Gülşen yine sınır tanımadı! Sosyal medya fena çalkalandı! Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, son olarak annelik üzerine yaptığı açıklamayla tepki çekmişti. Her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Gülşen, son konserinde giydiği kostümler yine adından söz ettirdi. Şarkıcının ilginç tarzı sosyal medyaya damga vururken birçok kişinin tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç giymese daha iyiydi" yorumunda bulundu. Başak bir sosyal medya kullanıcısı ise bakın Gülşen'in kostümünü neye benzetti...
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Şarkıcı, son olarak ise annelik üzerine yaptığı açıklamayla tepki çekti. Göğüslerinin yarısını açıkta kaldığı bir bluzla sahneye çıkan Gülşen, bir seyirci esprili bir şekilde "Sutyeniniz açılmış" diye laf atınca cevap verdi.
Gülşen'den bomba sahne kostümü! Tepkiler peş peşe geldi: ''Kıyafet mi hani nerde' | VİDEO
Gülşen "Ben oğlumu 25 ay bunlarla besledim. Bunda bir şey görmüyorum. En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın! Utanılması gereken başka şeyler var" dedi.
Gülşen tepki çeken bu açıklamasının ardından yine bir konserinde giydiği sahne kıyafetiyle gündeme geldi.
Bir mekanda sahne alan Gülşen, bacak ve kasık dekolteli bir elbiseyle izleyici karşısına çıktı. Konserden görüntülerde kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.