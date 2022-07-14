Gülşen yine sahnede... Transparan elbiseyle neredeyse çırılçıplak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci de göğüslerin kıyasladı
Son dönemde akıllara zarar sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Tepeden tırnağa transparan bir elbiseyle iç çamaşırsız sahneye çıkan Gülşen'i görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada ayıplanan Gülşen'e ilginç bir tepki de Tuğba Ekinci'den geldi. Daha önce de Gülşen'e dair sert yorumlarda bulunan Tuğba Ekinci ise bu kıyafetten ziyade Gülşen'in göğüslerine dair yorum yapmayı tercih etti.
14.07.2022 12:24 - Son Güncelleme: 14.07.2022 12:24
Daha önce Gülşen'in sesiyle ilgili yorumlar yapan Tuğba Ekinci Gülşen'in bu sefer göğüslerine dair ilginç bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde poposunu kameraya gösterip "Bu size 5 yıl yeter" diyen Tuğba Ekinci Gülşen'in sahnedeki görüntülerini paylaştı.
Tuğba Ekinci Gülşen'in son görüntüsünü paylaştı ve "xxxxxsmal meme" yorumunda bulunarak herkesi şoke etti. Ekinci daha sonra ise Gülşen ve kendi fotoğrafını yan yana koyup "Doğru meme, yanlış meme" notuyla paylaştı.
"KEDİ GİBİ SES GELİYOR"
Ekinci geçtiğimiz aylarda da sahnede 'Sen Affetsen Ben Affetmem' okuyan Gülşen'in yorumunu beğenmedi.