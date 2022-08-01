Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci'nin laf soktuğu Gülşen...
Son dönemde akıllara zarar sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Harbiye'ye sadece göğsünü kapattığı bir tulumla çıkan Gülşen'i görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada ayıplanan Gülşen'e ilginç tepkiler geldi. Gülşen, son konserinde giydiği derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle adeta olay yarattı. İşte detaylar...
01.08.2022 09:17 - Son Güncelleme: 01.08.2022 09:17
SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU
Güzel şarkıcı Gülşen yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Sahnelerinde cesur kıyafetler giymesiyle gündem olan ünlü şarkıcının son giydiği elbise dikkat çekti.
Son olarak çıkardığı "Lolipop" şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen önceki akşam Harbiye'de konser verdi.
Şarkılarıyla olduğu kadar sahne kostümleriyle de olay yaratan Gülşen, her geçen gün daha çok konuşulmaya devam ediyor.