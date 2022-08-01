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Haberler Magazin Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci'nin laf soktuğu Gülşen...

Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci'nin laf soktuğu Gülşen...

Son dönemde akıllara zarar sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Harbiye'ye sadece göğsünü kapattığı bir tulumla çıkan Gülşen'i görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada ayıplanan Gülşen'e ilginç tepkiler geldi. Gülşen, son konserinde giydiği derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle adeta olay yarattı. İşte detaylar...

01.08.2022 09:17 - Son Güncelleme: 01.08.2022 09:17
Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci’nin laf soktuğu Gülşen...

Ünlü şarkıcı Gülşen yaz konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci’nin laf soktuğu Gülşen...

SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Güzel şarkıcı Gülşen yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Sahnelerinde cesur kıyafetler giymesiyle gündem olan ünlü şarkıcının son giydiği elbise dikkat çekti.

Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci’nin laf soktuğu Gülşen...

Son olarak çıkardığı "Lolipop" şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen önceki akşam Harbiye'de konser verdi.

Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci’nin laf soktuğu Gülşen...

Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren güzel sanatçı kıyafetiyle ağızları açık bıraktı.

Gülşen yine sahnede... Sadece göğüslerini kapattığı tulumuyla yalbırdak sahneye çıktı! Tuğba Ekinci’nin laf soktuğu Gülşen...

Şarkılarıyla olduğu kadar sahne kostümleriyle de olay yaratan Gülşen, her geçen gün daha çok konuşulmaya devam ediyor.

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