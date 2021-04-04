Gülşen son haliyle 'Serenay Sarıkaya değil mi o?' dedirtti! Mini şortlu ev haliyle sosyal medyayı sallayan Gülşen...

Gülşen son haliyle 'Serenay Sarıkaya değil mi o?' dedirtti! Mini şortlu ev haliyle sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcı Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti 2017 yılında oğulları Azur Benan'ı kucaklarına aldı. Fit halleri ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen, son paylaşımıyla Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. Ardından ev halini paylaşan ünlü şarkıcı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

04.04.2021 10:52 - Son Güncelleme: 04.04.2021 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





